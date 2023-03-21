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الثلاثاء، 21-03-2023 02:09 م

بيسكوف يرد على مقترح أمريكي يدعو رجال الأعمال لخيانة روسيا

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الوكيل الإخباري- صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه من غير المرجح أن يأخذ رواد الأعمال الروس الكبار مقترحات السفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول على محمل الجد.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الثلاثاء، حيث تابع بيسكوف: "إن رواد الأعمال الكبار يقفون على الأراضي الروسية، واستثماراتهم تعمل هنا، وشركاتهم هنا، ومن غير المرجح أن يأخذ الذين أقدامهم هنا مثل هذه المقترحات على محمل الجد".

وكان السفير الأمريكي السابق لدى روسيا والمنسق غير المتفرغ لمجموعة العمل المعنية بالعقوبات ضد روسيا مايكل ماكفول قد طرح رأيه الشخصي حول كيفية "استبعاد رجال الأعمال الروس من قوائم العقوبات الغربية"، حيث قال إن عليهم أولا أن يعلنوا إدانتهم للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويوقفوا جميع استثماراتهم في روسيا، ثم يتبرعون بـ 50% من أصولهم لصندوق إعادة إعمار أوكرانيا، وحينها يمكنهم الاستمتاع بـ "الحياة الجيدة في الغرب".

 




 

 


 

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