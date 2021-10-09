السبت 09-10-2021
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السبت، 09-10-2021 06:07 م

بريطانيا: شركات التصنيع تحذر من التوقف إذا لم تتلق مساعدة بشأن أسعار الوقود

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الوكيل الاخباري - حذرت شركات التصنيع في بريطانيا، من أنها قد تضطر لوقف الإنتاج إذا ما لم تتلق مساعدة من الحكومة حيال ارتفاع أسعار الغاز بالجملة.

وقال المدير العام لشركة (يو.كيه ستيل)، جاريث ستيس، للقناة التلفزيونية البريطانية المستقلة (آي.تي.في)، اليوم السبت "إذا لم تتخذ الحكومة أي إجراء ، فإن ما سنراه بشكل أساسي بالنسبة لقطاع الصلب هو المزيد من توقف الإنتاج في أوقات معينة من اليوم وستصبح عمليات التوقف تلك فيما بعد أطول".

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