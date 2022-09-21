بريطانيا: يجب أخذ تهديدات بوتين على محمل الجد

الوكيل الإخباري - قالت وزير الخارجية البريطانية، جيليان كيجان، الأربعاء، إن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعلن فيه التعبئة العسكرية الجزئية يمثل تصعيدا مقلقا.

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وذكرت كيغان في حديث لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "يجب أخذ التهديدات التي وجهها (بوتين) على محمل الجد".



وكان بوتين أعلن في وقت سابق اليوم البدء في تطبيق التعبئة العسكرية الجزئية في روسيا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اليوم.



وقال بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن "المواطنين الروس المجندين سيحصلون على وضع خاص وامتيازات عسكرية".

سكاي نيوز