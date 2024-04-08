بري: لن نمكّن إسرائيل من جرنا إلى حرب مفتوحة

الوكيل الإخباري - أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، "عدم الانجرار إلى الحرب المفتوحة التي تحاول إسرائيل استدراج لبنان إليها".



وقال بري إن "التصعيد العسكري الإٍسرائيلي غير المسبوق ضد لبنان، يأتي في سياق استدراجنا للدخول في حرب مفتوحة لن ننجر إليها، وسنبقى نمارس ضبط النفس ونعمل على استيعاب العدوان الإسرائيلي الذي بلغ ذروته في اليومين الأخيرين، بتحويل معظم البلدات والقرى الواقعة في جنوب الليطاني إلى أرض محروقة غير مأهولة".

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وأضاف بري أن التصعيد الإسرائيلي لن يؤدي إلى استفزازنا، وصولا لاستدراجنا لاتخاذ قرار بتوسعة الحرب.

RT