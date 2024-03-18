نائب بريطاني سابق: قصر وستمنستر يواجه خطر الانهيار

الوكيل الإخباري - صرح النائب البريطاني السابق تريستام هانت بأن قصر وستمنستر مقر البرلمان البريطاني في حالة يرثى لها، ومعرض لخطر الانهيار.



وكتب هانت في مقالة لصحيفة "فايننشل تايمز": "تكشف رحلة قصيرة في مجلسي النواق واللوردات عن حالة انخفاض، فهناك رائحة الرطوبة وجيش من الجرذان والفئران وانهيار الحجارة وخطر نشوب حريق مستمر وحالة عامة من الدمار القبيح، وكذلك المخاطر الخفية المرتبطة بالأسبستوس والبنية التحتية الميكانيكية والكهربائية السيئة".

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وذكر النائب السابق أنه تم تأكيد الحاجة إلى ترميم المبنى عام 2012. وعام 2022 تم طرح الخطط بتكلفة تتراوح بين 7 و13 مليار جنيه إسترليني بشرط إخلاء المبنى لمدة أكثر من 12 عاما. وفي حالة بقاء النواب في القصر ستتكلف عملية الترميم 22 مليار جنيه إسترليني وتستغرق 76 عاما.



وفي وقت سابق أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن نواب البرلماني البريطاني لا يحبون العمل في قصر وستمنستر بل يفضلون العمل عن بعد أو في المكاتب الأخرى وذلك بسبب الحالة السيئة للمبنى.

RT