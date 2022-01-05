الأربعاء 05-01-2022
الوكيل الاخباري

نظام إداري جديد لترشيق رئاسة الوزراء - تفاصيل

الغذاء والدواء: إحالة مرتكبي تزوير مستحضرات تنحيف إلى التحقيق

الملك يتصدر تصويت الشخصية الأبرز لعام 2021

صدور نظام معدل لنظام الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية

قطر تبقي الأردن ضمن القائمة الحمراء للسفر

الدفاع المدني يتعامل مع 1293 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

التربية توضح حول حرمان طالبة توجيهي من دخول امتحان التكميلي

ابو عاقولة: ارتفاع عمليات نقل البضائع من ميناء العقبة الى سوريا

الحكومة تتكفل بعلاج الطفلة تغريد النّوباني

شركس محافظاً للبنك المركزي خلفاً لفريز

الأربعاء، 05-01-2022 01:02 م

بسبب أوميكرون..هونغ كونغ توقف الرحلات القادمة من 8 دول

44ace264-a683-474a-a07d-f47182ba5508_16x9_600x338


الوكيل الإخباري-أعلنت هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، حظر الرحلات الجوية من 8 دول بعد تفشي متحور أوميكرون من فيروس كورونا حيث بدأ بإصابة طواقم جوية وامتد إلى المدينة التي تسعى لتطبيق استراتيجية "صفر كوفيد" صارمة.

اضافة اعلان


وقالت المسؤولة التنفيذية للمدينة كاري لام للصحافيين "لن يُسمح لرحلات الركاب من تلك الدول بالهبوط في هونغ كونغ، ولن يُسمح للأشخاص الذين أقاموا في تلك الدول بركوب طائرات متجهة إلى هونغ كونغ، ومن بينها رحلات الترانزيت".


وأوضحت أن القرار يشمل أستراليا وكندا وفرنسا والهند وباكستان والفلبين وبريطانيا والولايات المتحدة.

 

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
612831cc4c59b76be8238939

هزة أرضية بقوة 4.4 درجات في المغرب

south-korea-train-759

إصابات بانحراف قطار عن مساره في كوريا الجنوبية

Alkhabar2019-12-26-05-14-12-665300

الحوثيون يتهمون التحالف العربي باحتجاز سفينة نفطية

931011_0

رئيس كازاخستان يقبل استقالة الحكومة بعد احتجاجات على رفع أسعار الغاز

thumbs_b_c_60aebe22ffd9ec8aa2ec622e44479616

الدفاع التركية: تحييد 3 إرهابيين شمالي سوريا

979d8156-245a-4fd1-b65f-556a33d16b22

التحالف بقيادة السعودية يعلن تنفيذ ضربات جوية على صنعاء

أخبار متعلقة
istock-640338168-1024x512

روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تتفق على منع الحرب النووية

اطفال

ارتفاع معدل دخول الأطفال للمستشفيات بأمريكا بسبب كورونا

اوميكرون

فرنسا : 240 مصاب بأوميكرون وتشديد القيود للقادمين من بريطانيا

20171012_1507806515-95887

موسكو تعلن تقديمها ضمانات أمنية لواشنطن بشأن أوكرانيا

WhatsApp Image 2021-12-13 at 3.56.27 AM (1)

بريطانيا تعلن أول حالة وفاة بأوميكرون

امريكا

أمريكا تفرض حزمة عقوبات ضخمة على 4 دول