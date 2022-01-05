بسبب أوميكرون..هونغ كونغ توقف الرحلات القادمة من 8 دول

الوكيل الإخباري-أعلنت هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، حظر الرحلات الجوية من 8 دول بعد تفشي متحور أوميكرون من فيروس كورونا حيث بدأ بإصابة طواقم جوية وامتد إلى المدينة التي تسعى لتطبيق استراتيجية "صفر كوفيد" صارمة.

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وقالت المسؤولة التنفيذية للمدينة كاري لام للصحافيين "لن يُسمح لرحلات الركاب من تلك الدول بالهبوط في هونغ كونغ، ولن يُسمح للأشخاص الذين أقاموا في تلك الدول بركوب طائرات متجهة إلى هونغ كونغ، ومن بينها رحلات الترانزيت".



وأوضحت أن القرار يشمل أستراليا وكندا وفرنسا والهند وباكستان والفلبين وبريطانيا والولايات المتحدة.



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