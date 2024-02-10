بعد استقبال نصرالله لعبد اللهيان.. حزب الله يصدر بيانا

الوكيل الإخباري- استهل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، محادثاته في لبنان، بلقاء الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، حيث جرى البحث في الأوضاع في لبنان ‏والمنطقة.



وأصدر حزب الله بيانا قال فيه إن "نصرالله استقبل عبد اللهيان والوفد المرافق له، حيث جرى استعراض لآخر ‏التطورات السياسية والأمنية في ‏المنطقة وخصوصا في قطاع غزة وجنوب لبنان ‏وبقية جبهات محور المقاومة وتم التباحث حول ‏المستقبل القريب للأوضاع في لبنان ‏والمنطقة". ‏

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وتوجه عبد اللهيان لاحقا إلى السرايا، المقر الرسمي للحكومة اللبنانية، حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حضور الوفد المرافق.



