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الأحد، 04-12-2022 08:27 م

بعد الفوز في مونديال قطر.. رئيس الوزراء الهولندي يسخر من الرئيس الأمريكي

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الوكيل الاخباري- سخر رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، من الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد المباراة التي جمعت منتخبي بلديهما مساء أمس السبت، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

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ونشر حساب الرئاسة الأمريكية على موقع "تويتر" مقطع فيديو، قبيل انطلاق مباراة هولندا والولايات المتحدة (3-1)، يظهر فيه بايدن وهو يلتقط كرة أمام البيت الأبيض مررها له قائد المنتخب الأمريكي "تايلر أدامز" من الملعب.

وردد الرئيس الأمريكي: "إنها كرة القدم (سوكر)"، وهي الجملة التي رددها الجمهور الأمريكي في مباراة إنجلترا نظرا للخلاف بين الدولتين على تسمية كرة القدم إذ يطلق عليها الأمريكيون اسم "Soccer" ويسميها الإنجليز "Football".

ووجه بايدن رسالة تحفيزية للاعبي منتخب بلاده بالقول: "هيا يا أمريكا!. يمكنكم فعلها يا شباب"، في إشارة إلى قدرة منتخب "العم سام" على الوصول إلى الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.

ورد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على منشور الرئيس الأمريكي، بعد المباراة التي انتهت بفوز هولندا على أمريكا (3-1)، بنوع من الدعابة ولا تخلى من السخرية، قائلا: "آسف يا جو، فازت كرة القدم".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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