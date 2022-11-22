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قطر تمنع طعام الكوشر على أراضيها

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الثلاثاء، 22-11-2022 07:40 م

قطر تمنع طعام الكوشر على أراضيها

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الوكيل الاخباري - ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن قطر لن تسمح ببيع طعام "الكوشر" المطبوخ لليهود الذين يصلون إليها بحضور مباريات كأس العالم.
 
وأفادت مصادر للصحيفة أنه بالإضافة إلى ذلك، لن تسمح قطر للصلاة اليهودية في الدوحة خلال الألعاب، وبحسب قطر فهي غير قادرة على تأمين هذا النوع من النشاط وبالتالي تم حظره بالكامل.

وقالت منظمة يهودية: "لقد تلقينا وعودًا بأنه سيكون من الممكن للجمهور اليهودي الذي سيأتي لمشاهدة المباريات للصلاة في المناطق التي سيتم تخصيصها لهذا الغرض، ولكن قيل لنا مؤخرًا أنه لن يكون من الممكن القيام بذلك لأنه لا يمكن تأمين المصلين".

وذكر مصدر من منظمة أخرى أن العديد من اليهود الأمريكيين كانوا يعتزمون الوصول في مجموعة كبيرة للمونديال، لكنهم ألغوا وصولهم لعدم شعورهم بالأمان وبسبب حظر بيع طعام الكوشر.

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