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الخميس، 29-04-2021 09:52 ص

بعد كارثة ابن الخطيب.. حريق آخر يشب في مستشفى ببغداد - فيديو

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الوكيل الاخباري - أخمدت فرق الدفاع المدني العراقي، في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، حريقا داخل مستشفى في بغداد، في حادث هو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع بعد كارثة مستشفى ابن الخطيب جنوب شرقي العاصمة.

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وأفادت بيانات صحفية في العراق، اليوم، بأن فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع داخل مصعد في الطابق الثاني لمستشفى الكاظمية التعليمي في منطقة الكاظمية شمالي بغداد.


وأعلن الدفاع المدني، أن فرقه عزلت النيران وأخمدت الحريق، مستخدمة أجهزة مخليات الدخان لإتمام إخلاء الممرات من نواتج الحريق.

 


وأكد الدفاع المدني، أن الفرق أنهت التعامل مع الحادث دون أن يتأثر عمل المستشفى ودون تسجيل إصابات بشرية، منوها إلى أن الحادث كان نتيجة تماس كهربائي داخل المصعد.


واندلع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب بمنطقة جسر ديالى جنوب شرقي بغداد، يوم السبت الماضي 24 إبريل/نيسان، في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي، إثر انفجار أسطوانات أوكسجين مما أسفر عن مقتل 82 شخص وإصابة 110 آخرين حسب الحصيلة الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية العراقية.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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