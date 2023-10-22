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الأحد، 22-10-2023 09:43 ص

بعد لقاء بن سلمان .. وزير الخارجية الأمريكي يطير إلى القاهرة اليوم

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الوكيل الإخباري - وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى القاهرة، اليوم الأحد، على أن يعود إلى كيان الاحتلال، غداً الاثنين، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، بعد جولة شملت 6 دول عربية لبحث تداعيات الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة. 

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين لدى وصول بلينكن إلى القاهرة: " إن وزير الخارجية سيعود إلى إسرائيل غداً الاثنين لمزيد من المشاورات".


ويستعد الاحتلال لشن هجوم بري على غزة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.


وفي وقت سابق اجتمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض مع وزير الخارجية الأميركي، وجرى خلال الاجتماع بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها.

 




 

 


 

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