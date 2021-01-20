بكاء جو بايدن في وداع ولايته قبل انتقاله إلى واشنطن.. شاهد

الوكيل الاخباري - بكى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يوم امس الثلاثاء، أثناء توديعه لولايته ديلاوير، استعدادا للانتقال إلى العاصمة واشنطن.

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جاء هذا أثناء توجيه الرئيس المنتخب رسالة شكر قبل انتقاله من الولاية التي كان يقيم فيها إلى واشنطن، تمهيدا لتسلم السلطة في العاصمة.



وفي كلمته التي بدا فيها الرئيس الأمريكي متأثرا، قال مخاطبا الشعب الأمريكي: "أنا فخور بكوني رئيسكم".



وأشار بايدن إلى أن زوجته طلبت منه ألا يكون عاطفيا في خطابه، إلا أنه لم يستطع التحكم في الدموع التي غلبته.

يأتي هذا في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات في الولايات المتحدة على قدم وساق من أجل حفل تنصيب الرئيس المنتخب اليوم الأربعاء.





"Through the good times and the bad, I want to thank you for everything, to my fellow Delawareans…I want to express how much you mean to me and to every one of us" pic.twitter.com/o4p07PKvPK An emotional Biden speaks as he prepares to depart Delaware ahead of his inauguration."Through the good times and the bad, I want to thank you for everything, to my fellow Delawareans…I want to express how much you mean to me and to every one of us" https://t.co/OBN37Fn3iW January 19, 2021

سبوتنيك

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