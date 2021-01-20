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الأربعاء، 20-01-2021 10:39 ص

بكاء جو بايدن في وداع ولايته قبل انتقاله إلى واشنطن.. شاهد

بايدن


الوكيل الاخباري - بكى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يوم امس الثلاثاء، أثناء توديعه لولايته ديلاوير، استعدادا للانتقال إلى العاصمة واشنطن.

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جاء هذا أثناء توجيه الرئيس المنتخب رسالة شكر قبل انتقاله من الولاية التي كان يقيم فيها إلى واشنطن، تمهيدا لتسلم السلطة في العاصمة. 


وفي كلمته التي بدا فيها الرئيس الأمريكي متأثرا، قال مخاطبا الشعب الأمريكي: "أنا فخور بكوني رئيسكم".


وأشار بايدن إلى أن زوجته طلبت منه ألا يكون عاطفيا في خطابه، إلا أنه لم يستطع التحكم في الدموع التي غلبته.

 

يأتي هذا في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات في الولايات المتحدة على قدم وساق من أجل حفل تنصيب الرئيس المنتخب اليوم الأربعاء.

 

سبوتنيك

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