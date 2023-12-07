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بمنظومة "رجوم" .. القسام تستهدف غرف قيادة تابعة لجيش الاحتلال

الخميس، 07-12-2023 10:25 ص

أوكرانيا تحدد قائمة حاجاتها من الأسلحة الأمريكية

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الوكيل الاخباري- أفادت وكالة "رويترز" بأن وزارة الدفاع الأوكرانية طلبت من الولايات المتحدة أنظمة دفاع جوي THAAD ومقاتلات F/A-18 Hornet ومروحيات Apache وBlack Hawk.

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ونقلت الوكالة عن الوثائق المتوفرة لديها: "عرض مسؤولون من وزارة الدفاع الأوكرانية في جلسة مغلقة في واشنطن قائمة بالأسلحة التي تحتاج إليها كييف لتلبية احتياجات القوات الأوكرانية".

وتضم القائمة أنظمة دفاع جوي THAAD ومقاتلات F/A-18 Hornet ومروحيات Apache وBlack Hawk ودبابات "أبرامز" ومدافع عيار 155 مم ومقاتلات "إف-16" وصواريخ ATACMS بعيدة المدى ومسيرات General Atomics بما فيها MQ-9B SkyGuardian وطائرات شحن عسكرية من طراز С-130 Hercules وC-17 Globemaster.

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي ليلة الخميس مشروع قانون لتخصيص مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل.

 




 

 


 

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