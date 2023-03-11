السبت 11-03-2023
الوكيل الاخباري

عروض وتخفيضات في المؤسسة العسكرية بمناسبة عيد الام

العثور على جثة حدث في الرمثا والأمن يُحقق

التعامل مع 1015 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الاحتلال يصيب فتى بالرصاص المعدني في باب العمود

اتفاقية لإقامة محطة كهربائية بالزرقاء الصناعية

الطراونة: قادرون على حل الصعوبات والإشكاليات التي تواجه المنشآت بالضمان

أماكن فحص كورونا مجانا في الأردن - أسماء

الأسواق العالمية تترقب قرار الفائدة وتخوفات من الركود

النفط يهبط 3% وبرنت يسجل 83 دولاراً للبرميل

النواب يناقش الثلاثاء المقبل إجابات الحكومة عن الأسئلة النيابية

السبت، 11-03-2023 10:07 ص

"بلومبرغ": البنتاغون ينوي طلب 170 مليار دولار من الكونغرس

thumbs_b_c_cd5f58f99ed222b53388d3ae0b9b9cc5


الوكيل الإخباري - قالت وكالة "بلومبرغ"، إن البنتاغون ينوي طلب 170 مليار دولار من الكونغرس لإنفاقها على مشتريات عسكرية بالسنة المالية الجديدة، مع تركيز الاهتمام على تعويض الذخيرة المسلمة لأوكرانيا.

اضافة اعلان


في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن البيت الأبيض طلب مجددا تخصيص ميزانية قياسية قدرها 842 مليار دولار لوزارة الدفاع الأمريكية وذلك للسنة المالية الجديدة، وهو رقم يزيد بمقدار 26 مليار دولار عن مؤشر عام 2023 وحوالي 100 مليار دولار عن مؤشر عام 2022.


ونقلت "بلومبرغ" عن وثيقة: "سيتم تخصيص 170 مليار دولار من الأموال التي طلبها البنتاغون في السنة المالية القادمة لتمويل مشتريات ذخيرة لتعويض ما تم إرساله إلى أوكرانيا، ولتمويل شراء صواريخ بعيدة المدى ستكون ضرورية في حال نشوب نزاع مع الصين".


يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية، ستطلب 76.8 مليار دولار لسلاح البحرية ومشاة البحرية، و 61 مليار دولار للقوات الجوية، و 24.4 مليار دولار للجيش.


ووفقا للوكالة، سينفق البنتاغون 170 مليون دولار على شراء 28 منظومة "هيمارس" و886 مليون دولار لشراء أكثر من 5 آلاف صاروخ من طراز GLMRS، وكذلك 199 مليون دولار لشراء 541 صاروخا من طراز "جافلين".  

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
640c4fe44c59b71bec3c9e50

تركيا تعلن تحييد قيادية رفيعة المستوى في حزب العمال الكردستاني - صورة

640c4c4c4236043bd1081725

العراق يعلن إطلاق أول مدرسة إلكترونية تموز المقبل

640c3db542360427bf62f585

إجلاء سكان قرية نائية بمروحيات بسبب فيضانات في أستراليا

640c36f24c59b71009553b90

قطر: عودة العلاقات الإيرانية السعودية تسهم بتعزيز أمن المنطقة

640c264b4236047d514fd3f7

ردا على دعوات التدخل الأمريكي.. المكسيك: لن نسمح بانتهاك سيادتنا

_122244287_gettyimages-1237216073

الرئيس التونسي يقرر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في سوريا

أخبار متعلقة
image (51)

الصين تزيد ميزانية الدفاع بنسبة 7.2% في 2023

image - 2023-02-26T152607.058

بلينكن في آسيا الوسطى لتعزيز حضور الولايات المتحدة فيها

69e27f61-0280-4bd3-98c4-a75e57aa8649

الأمم المتحدة: الخطة الصينية للتسوية في أوكرانيا "مساهمة مهمة"

141732Image1-1180x677_d

الصين تخشى أن تخرج الأزمة في أوكرانيا عن السيطرة

image - 2023-02-18T092813.395

مناورات بحرية روسية صينية مع جنوب إفريقيا في المحيط الهندي

000_338T34V

كاتب بريطاني: زلزال تركيا وسوريا يعري أوروبا ويكشف وجهها غير الإنساني