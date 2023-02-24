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الجمعة، 24-02-2023 11:47 م

الأمم المتحدة: الخطة الصينية للتسوية في أوكرانيا "مساهمة مهمة"

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الوكيل الإخباري - اعتبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن مبادرة الصين للتسوية في أوكرانيا "مساهمة مهمة"، مشيدا بالدعوة إلى عدم استخدام السلاح النووي.

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وقال دوجاريك: "أعتقد أن الخطة التي قدمتها الحكومة الصينية مساهمة مهمة. وأعتقد أن الدعوة إلى ضرورة تجنب استخدام أسلحة نووية لها أهمية خاصة"، مشددا على "المسؤولية المشتركة" للتوصل.

ونشرت الخارجية الصينية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.


وشددت الوثيقة على عدد من المبادئ، منها ضرورة التخلي عن عقلية الحرب الباردة، وعدم جواز تحقيق أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى، وضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز أو حتى توسيع الكتل العسكرية، مؤكدة أنه ينبغي أخذ المصالح والهواجس الأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجد ونبذ ازدواجية المعايير.

 

RT

 




 

 


 

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