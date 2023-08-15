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الثلاثاء، 15-08-2023 05:13 م

بني مصطفى: الحكومة سخرت جهودها لتحقيق رؤى التحديث

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الوكيل الاخباري- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن الحكومة وبعد اطلاق رؤى التحديث الاقتصادي والسياسي والاداري، سخرت جهودها؛ لتحقيقها.

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جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة ومشروع "تعزيز المهارات القيادية ومشاركة المرأة "توازن" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.


وأضافت بني مصطفى، أنه وعلى مستوى التحديث السياسي جرت تعديلات دستورية بإضافة المادة (6/6) والتي تنص على أن الدولة جاءت لتكفل تمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، مشيرًة إلى أن التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب جاءت لزيادة مقاعد الكوتا للمرأة وإضافة مواد تنص على تمكين النساء والشباب من الوصول إلى موارد الحزب ومواقعه القيادية.


وفيما بينت أنه على مستوى رؤية التحديث الاقتصادي، أطلقت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة  استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي والتي جاءت بمبادرات استراتيجية أهمها: المتاجر الإلكترونية والتي من خلالها تم إنشاء ٦٧ متجر، بالاضافة إلى إنشاء الحضانات، مبينةً أن العمل جارٍ على مشروع لإنشاء حضانات في 11 لواء تخلو منها ويتم العمل على تعديل تعليمات ترخيص دور الحضانات المنزلية.


وأشارت إلى أن المبادرات شملت تحويل النساء من القطاع غير المنظم للقطاع المنظم حيث يجري العمل حالياً على إنشاء حاضنات أعمال تستهدف 70 سيدة من محافظات الكرك، الأزرق، عجلون، جرش، الزرقاء، الرمثا، إربد، وعين الباشا.


وبينت بني مصطفى ، إنه تم تطوير مؤشر وطني لرصد وتتبع المشاركة الاقتصادية للمرأة، ومبادرة ختم المساواة حيث تم تشكيل فريق فني لمتابعة مبادرة ختم المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة في القطاع الخاص والعام.
كما أستعرضت عددًا من الأنشطة ذات الصلة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث جرى توفير 7 حافلات للنساء العاملات في الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية وتوقيع اتفاقية مع صندوق التنمية والتشغيل لتمويل مشاريع النساء بقروض ميسرة بنسبة فائدة 2.5 % وفترة سماح تصل إلى سنة وسداد يصل إلى 7 سنوات. 


وبينت انه تم تدريب 2200 سيدة داخل وحدات تمكين المرأة في البلديات على مهارات ادارة المشاريع.

 




 

 


 

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