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الإثنين، 09-01-2023 09:05 ص

بن زايد يعين أمينا عاما جديدا للمجلس الأعلى للأمن الوطني

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الوكيل الاخباري- عين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، أمينا عاما جديدا للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

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وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أصدر الشيخ محمد بن زايد، أمس الأحد، مرسوما اتحاديا بشأن تعيين، علي محمد حماد الشامسي، أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بدرجة وزير.

وقالت الوكالة إن المرسوم "ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الفريق الركن مهندس عيسى سيف محمد المزروعي، رئيسا لأركان القوات المسلحة الإماراتية، بدرجة وزير.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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