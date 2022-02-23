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الأربعاء، 23-02-2022 03:10 م

بوتين: أولوِياتنا مصلحة روسيا وأمن مواطنيها

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الوكيل الإخباري-قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تهنئته لمواطني البلاد بمناسبة يوم "حماة الوطن"، إن الوضع الدولي يمر بمرحلة صعبة، مؤكدا أولوية الدفاع عن مصالح روسيا وأمن مواطنيها.

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وقال في تهنئته: "نرى مدى صعوبة الوضع الدولي وما هي المخاطر والتحديات القائمة، مثل تخفيف نظام الحد من التسلح، أو النشاط العسكري لكتلة الناتو"، مضيفا: "أكرر أن مصالح روسيا وأمن مواطنينا أولوية بالنسبة لنا. لذلك سنواصل تطوير وتحسين الجيش والأسطول".


وأضاف بوتين أن الأسلحة التي توجد في المناوبة القتالية لدى الجيش الروسي لا يوجد نظير لها في العالم.


وأشار إلى أن الاختبارات المفاجئة والتدريبات المنتظمة واسعة النطاق أظهرت أن جاهزية وتماسك وحدات الجيش الروسي تطورت بشكل كبير.


ويصادف اليوم الأربعاء 23 فبراير/شباط العيد الوطني الروسي "حماة الوطن" حيث تشهد البلاد في هذا التاريخ من كل عام احتفالات رسمية لإحياء هذه الذكرى السنوية، بالإضافة إلى فعاليات شعبية احتفالية واسعة.

 

روسيا اليوم

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