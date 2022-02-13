الرئيس الألماني: روسيا تتحمل مسؤولية خطر الحرب في أوروبا

الوكيل الاخباري - أعيد انتخاب الرئيس الألماني، الاشتراكي الديمقراطي فرانك فالتر شتاينماير الأحد لولاية ثانية مدتها 5 سنوات في هذا المنصب الفخري.

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وفاز وزير الخارجية السابق الذي يتولى منصب الرئاسة منذ العام 2017، بالغالبية الكبرى من أصوات هيئة انتخابية شكلّت خصيصا لذلك تضم نوابا وعددا كبيرا من المسؤولين المحليين المنتخبين وقادة سابقين بالإضافة إلى شخصيات من المجتمع المدني.



وعلى الفور تعليقا على التوتر المتصاعد قرب الحدود الروسية-الأوكرانية، قال شتاينماير إن موسكو تتحمل "مسؤولية" خطر "الحرب" في أوروبا، عشية زيارة المستشار أولاف شولتس لكييف وبعدها إلى موسكو.



وأضاف: "نحن وسط خطر اندلاع صراع عسكري، حرب في أوروبا الشرقية، وروسيا تتحمل مسؤولية ذلك".



وقبل زيارته لكييف الاثنين، حذر شولتس من أن الغرب سيفرض عقوبات "فورا" على روسيا إذا اجتاحت أوكرانيا.



وقال شولتس الذي سيزور موسكو الثلاثاء، إنه "في حال شن عدوان عسكري على أوكرانيا يعرض سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها للخطر، سيقود هذا إلى عقوبات قاسية أعددناها بصورة دقيقة ويمكننا تنفيذها فورا مع حلفائنا في أوروبا وداخل الحلف الأطلسي".