بوتين: روسيا كانت وستبقى ويجب القبول بذلك

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا كانت وستبقى موجودة شأنها شأن الولايات المتحدة، مشددا على ضرورة قبول واشنطن بهذه الحقيقة.



وقال بوتين خلال اجتماع عبر الفيديو مع رؤساء تحرير وكالات أنباء دولية على هامس منتدى بطرسبورغ الاقتصادي العالمي: "لسنا نحن من أوصل العلاقات الروسية الامريكية الى الحالة التي هي عليها اليوم. لم يحدث ذلك بفعلنا. لم نبادر بخطوة واحدة تضر بالعلاقات الروسية الامريكية.. وهذه الخطوات أصبحت عديدة".



وأضاف: "هل فرضنا عقوبات على الولايات المتحدة؟ كانت الولايات المتحدة هي التي فرضت عقوبات علينا وتواصل فرضها في كل مناسبة وحتى دون أي مبرر على الإطلاق. ليس لذلك سبب آخر غير أننا موجودون. لكن هذه حقيقة لا مفر من القبول بها".



وتابع: "روسيا كانت وستظل موجودة وستبقى كذلك، مثلما توجد وستبقى هناك الولايات المتحدة التي تلعب دورا هاما في العالم، ونتمنى أن يكون هذا الدور معززا للاستقرار".



وعبر بوتين عن أمله بأن يجري لقاؤه بالزعيم الأمريكي جو بايدن في 16 يونيو في جنيف في جو بناء.

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المصدر: روسيااليوم