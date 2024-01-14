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الأحد، 14-01-2024 12:33 م

بوتين يؤكد سعادته بزيارة تشوكوتكا في أقصى شمال شرق روسيا

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الوكيل الإخباري - أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن سعادته بالزيارة التي قام بها يوم الأربعاء إلى دائرة تشوكوتكا ذاتية الحكم في أقصى شمال شرق روسيا.

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وقال الرئيس بوتين، ردا على أسئلة الصحفيين بعد رحلته إلى الشرق الأقصى: "كنت أنوي الذهاب إلى هناك منذ فترة طويلة، ولست نادما على هذه الزيارة".

وأشار رئيس الدولة إلى أهمية رؤية سير الأمور على الأرض في المناطق، وليس فقط عبر الورق.


ونوه الرئيس بأن مدينة أنادير الرئيسية تقع على جانب واحد من الخليج، والمطار على الجانب الآخر، "وعندما كنت تقود سيارتك على طول الطريق الشتوي بنفسك، وتشاهد الأمور على أرض الواقع وكيف يعيش السكان، تدرك ما هي الأولويات التي يجب معالجتها".


ووفقا للرئيس بوتين، من السابق لأوانه تحديد القرارات المحددة التي سيتم اتخاذها، بما في ذلك مشكلة ربط أنادير بالمطار. وقال: "هناك خيارات مختلفة، لكن مثل هذه الزيارات مهمة جدا بهذا المعنى، ومن المستحيل الاستغناء عنها".


وعندما سئل عما إذا كانت القيادة على الطريق الشتوي ليست صعبة وقاسية للغاية بالنسبة له، أجاب الرئيس مبتسما: "كل شيء على ما يرام، كل شيء على ما يرام".


ووعد الرئيس بوتين بزيارة ياقوتيا، أكبر كيان في روسيا، وهي أكبر وحدة إدارية إقليمية في العالم. ومن حيث المساحة، ياقوتيا أكبر من الأرجنتين.


وقال بوتين: "نعم، سأحاول بالطبع. على الرغم من أنني زرت ياقوتيا أكثر من مرة، إلا أنني أشعر بالأسف لأنني لم أتمكن من الوصول إلى هناك هذه المرة - فالطائرة لا تهبط عندما تكون درجة الحرارة -50، والهواء يتجمد، ويتشكل الضباب. الزيارة ربما في الربيع، وربما في الصيف. هناك خطة لزيارة تلك الجمهورية الضخمة، التي تعادل مساحتها، مساحة فرنسا خمس أو ست مرات. الثروات الطبيعية والباطنية هناك هائلة، هائلة ببساطة. الناس مثيرون للاهتمام للغاية، وموهوبون للغاية".

 

RT

 




 

 


 

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