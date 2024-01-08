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الإثنين، 08-01-2024 11:29 ص

فرنسا.. ماكرون بصدد إجراء تعديل حكومي اليوم

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الوكيل الإخباري - يتجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حسب مصادر مقربة منه إلى إجراء تعديل حكومي قد تظهر ملامحه اليوم الاثنين، ويطال رئيس الوزراء في ظل الانتقادات واسعة النطاق التي تتعرض لها حكومته. 

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وقال مستشار نافذ: "ستتحرك الأمور في بداية الأسبوع، على الأرجح مع رئيس وزراء جديد اليوم الاثنين".


واستقبل ماكرون رئيسة وزرائه إليزابيث بورن مساء أمس الأحد لمناقشة "قضايا مهمة" وفق الإليزيه. وقال مكتبه إن النقاش تركز على الفيضانات في شمال فرنسا وموجة البرد التي تترقبها البلاد، لكن مراقبين رجحوا أن يكونا قد ناقشا تعديلا وزاريا متوقعا على نطاق واسع.


وقال مقرب من ماكرون إن "كل شيء ممكن"، في وقت أجرى الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي مشاورات موسعة مع وزير الاقتصاد برونو لومير ورئيس وزرائه السابق إدوار فيليب والسياسي فرنسوا بايرو.


وقال بايرو، السياسي الوسطي الذي كان تأييده لماكرون أساسيا في انتخابات 2017، لتلفزيون "بي إف إم"، إن "التغيير ضروري" في تركيبة الحكومة.


وبموجب النظام الفرنسي، يحدد رئيس الجمهورية السياسات العامة، لكن رئيس الوزراء يكون مسؤولا عن الإدارة اليومية للحكومة، ما يعني أنه غالبا ما يدفع الثمن عندما تواجه الإدارة اضطرابات.

 

RT

 




 

 


 

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