مادورو يعلق على أغبى خطوة لرئيس الأرجنتين الجديد

الوكيل الإخباري - وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رفض الأرجنتين الانضمام إلى مجموعة "بريكس" بالخطوة الأكثر غباء التي قام بها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي والموجهة ضد الدولة نفسها.

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وقال مادورو في مقابلة صحفية: "إخراج الأرجنتين من هذا العملاق، "بريكس"، هي أحد أغبى الأشياء التي قام بها ميلي ضد الأرجنتين. لأنه بسحب الأرجنتين من "بريكس"، فإنه يتصرف ضد الأرجنتينيين، ضد العمال ورجال الأعمال الأرجنتينيين".

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واعتبر الرئيس الفنزويلي أن ميلي سيعيد الأرجنتين إلى القرن الـ19 ويحولها إلى "تابعة للعالم الإمبراطوري أحادي القطب، ومستعمرة جديدة من أمريكا الجنوبية".

وأرسل ميلي في نهاية عام 2023 رسالة إلى زعماء في مجموعة "بريكس"، يرفض فيها انضمام الأرجنتين إلى المنظمة.



وتوحد مجموعة بريكس، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الكتلة الاقتصادية.



وفي القمة الأخيرة التي عقدت في جوهانسبرغ في أغسطس، تمت دعوة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا رسميا للانضمام إلى بريكس اعتبارا من 1 يناير 2024.

RT