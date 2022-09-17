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السبت، 17-09-2022 02:29 م

بوتين يتعهد بمواصلة العملية العسكرية في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعزيز الهجمات على البنية التحتية المدنية لأوكرانيا، متعهدا بمواصلة العملية العسكرية الخاصة المستمرة منذ سبعة أشهر.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الجمعة، أن بوتين كان رافضا للهجمات المضادة، في أول تصريحات علنية له منذ أن قالت أوكرانيا إنها استعادت ما يصل إلى عُشر الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.

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وأضاف: "سنرى كيف ستمضي الأمور"، مشيرا إلى أن القوات الروسية تواصل تقدمها في مناطق أخرى.


وأوضح بوتين لمراسلي وسائل إعلام روسية في سمرقند في أوزبكستان، حيث كان يشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وهي تكتل تقوده الصين، إنه "قبل فترة وجيزة فقط، استهدفت القوات المسلحة الروسية بعض الأهداف الحساسة. لندرس تلك الضربات التحذيرية".


وتابع أنه "إذا تطور الوضع أكثر في هذا الاتجاه، ستكون استجابتنا، أكثر جدية".


وقال بوتين إن الحملة العسكرية الروسية "تمضي بوتيرة بطيئة، لكنها تتم بثبات"، وقال إن موسكو تستخدم "جزءا فقط" من جيشها، مضيفاً: "خطوة بخطوة، يسيطر الجيش الروسي على المزيد والمزيد من الأراضي".

 

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