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الخميس، 28-03-2024 09:44 ص

بوتين يصف تجربته في قيادة المروحية

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الوكيل الاخباري- وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى قاعدة تورجوك الجوية في مقاطعة تفير، قيادة الطائرة المروحية بالأمر الصعب.

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وأثناء جلوس الرئيس بوتين مع طيار مرافق له في قمرة القيادة لطائرة مروحية تدريبية، قال الطيار له: "أحد الأشخاص المحترمين للغاية قال إن قيادة المروحية أصعب بكثير من أي شيء آخر"، مقتبسا هذا القول عن بوتين.

ورد بوتين مبتسما وهو يرتدي خوذة الطيارين: "نعم الأمر صعب.. لقد جربت ذلك".

وكان بوتين قد قال خلال لقاء مع خريجي مدرسة كراسنودار العليا للطيران العسكري في مارس الجاري، إن أصعب شيء بالنسبة له هو قيادة طائرة مروحية.

وخلال زيارته إلى المركز الحكومي للاستخدام القتالي وإعادة تدريب طواقم الطيران التابع لوزارة الدفاع الروسية مدينة تورجوك في مقاطعة تفير، قال ممثل الطيران العسكري للرئيس بوتين إن "الرأس الحربي المعدل لصواريخ الأقحوان التي تحملها المروحيات القتالية الروسية يمزق برج الدبابات الأوكرانية"، مشيرا إلى وجود عدد كبير من مقاطع الفيديو تؤكد ذلك.

 




 

 


 

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