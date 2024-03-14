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الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1030 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 136 مسيرة خلال 24 ساعة

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الخميس، 14-03-2024 02:51 م

الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1030 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 136 مسيرة خلال 24 ساعة

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1030عسكريا أوكرانيا وإسقاط 136 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت قواتنا مواقعها على طول خط المواجهة وصدت هجوما معاديا وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية، كما تم صد محاولة تسلل مجموعات تخريبية أوكرانية إلى بلدة سبوداريوشينو بمقاطعة  بيلغورود الروسية الحدودية، وتم القضاء على 195 عسكريا وتدمير 5 دبابات وأسلحة وآليات عسكرية للعدو. 


على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وسيطرت على تحصينات هامة وبلغت خسائر العدو 240 عسكريا و3 دبابات وغيرها من الآليات العسكرية والمدافع الغربية وتم تدمير مستودع للذخيرة.


على محور أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتم صد 8 هجمات معادية وبلغت خسائر العدو 410 عسكريين ومدرعات بينها "برادلي" أمريكية ومعدات وأسلحة ومدافع غربية ومحطة رادار AN/TPQ-36.


على محور جنوب دونيتسك صدت قواتنا 3 هجمات وتم القضاء على 125 عسكريا وتدمير معدات ومدافع للعدو. 


على محور خيرسون حسنت قواتنا مواقعها على طول خط المواجهة وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا. 

 




 

 


 

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