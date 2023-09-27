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الأربعاء، 27-09-2023 01:16 م

بوتين يعزي قيادة العراق في ضحايا حريق الحمدانية

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الوكيل الإخباري - قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه لنظيره العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني بضحايا الحريق الذي خلف أكثر من 100 قتيل في قضاء الحمدانية ليل الثلاثاء الأربعاء.

وكتب بوتين في برقية تعزية نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني:
"تقبلوا خالص تعازينا بسبب الحريق الذي شهدته الحمدانية وأدى إلى سقوط العديد من الضحايا. ومن المحزن بشكل خاص أن هذه المأساة وقعت خلال حفل زفاف".

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وطلب الرئيس الروسي نقل كلمات المواساة والدعم لذوي وأصدقاء الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.


وأعلن الهلال الأحمر العراقي، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد ضحايا الحريق الذي التهم قاعة أعراس في قضاء الحمدانية شرقي الموصل، تجاوز 450 شخصا بين قتيل ومصاب، بينما تحدثت معلومات بوقت سابق عن 100 قتيل.

 

RT

 




 

 


 

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