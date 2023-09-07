إعلام: وفد صيني يزور كوريا الشمالية لحضور فعاليات ذكرى تأسيس النظام

الوكيل الإخباري - قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن وفدا صينيا برئاسة نائب رئيس الوزراء سيزور كوريا الشمالية لحضور فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لتأسيس النظام الكوري الشمالي.

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وأفادت الوكالة بأن الوفد الصيني الذي يقوده نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هوه تشونغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سيزور البلاد بدعوة من اللجنة المركزية لحزب العمال وحكومة كوريا الشمالية للمشاركة بالاحتفالات المقررة في الـ9 من سبتمبر الجاري.



وقالت كوريا الشمالية في وقت سابق إنها ستنظم عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى السنوية، ويبدو أن الوفد الصيني سيشارك فيه.



ويعتقد بأن مستوى الوفد الصيني قد تم تخفيضه بالمقارنة مع الذكرى الـ70 لتأسيس النظام، حيث زار كوريا الشمالية وفد صيني برئاسة لي تشان شو رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني آنذاك، بحسب "يونهاب".



وقد أرسلت الصين في أواخر يوليو وفدا برئاسة "لي هونغ تشونغ"، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني إلى كوريا الشمالية لحضور الاحتفالات بالذكرى الـ70 لتوقيع هدنة الحرب الكورية التي تسمى يوم النصر في الشمال.

RT