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السبت، 09-09-2023 04:21 م

الشرطة البريطانية تلقي القبض على سجين هارب متهم بجرائم إرهاب

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الوكيل الإخباري - ألقت الشرطة البريطانية اليوم (السبت) القبض على دانييل عابد خليفة، وهو جندي بريطاني سابق فرّ من السجن وهو متهم بارتكاب جرائم إرهابية.

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وأوردت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم (السبت) أن رئيس الوزراء ريشي سوناك عبر عن سعادته لاعتقال دانييل خليفة، مشيداً بضباط الشرطة والجمهور لجهودهم في العثور عليه.


وفي حديثه في قمة مجموعة العشرين في دلهي، قال سوناك: «أنا سعيد للغاية بالأخبار وأشكر ضباط الشرطة على عملهم الرائع خلال اليومين الماضيين، وأيضاً الجمهور الذي تقدم بجهود هائلة». عدد من الخيوط لمساعدة الشرطة في تحقيقاتها.


وكانت شرطة العاصمة البريطانية قالت في وقت سابق من اليوم (السبت) إن هناك المزيد من مرات الرؤية المؤكدة لخليفة خلال الليل في منطقة تشيسويك بلندن. وقد تمكن خليفة (21 عاماً) من الفرار صباح الأربعاء الماضي من خلال التسلل من مطبخ سجن «إتش إم بي واندسوورث» الذي كان يعمل به؛ إذ ربط نفسه أسفل سيارة «فان» تنقل الطعام.


وقالت شرطة العاصمة في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء: «يمكننا أن نؤكد أن رجال الشرطة المشاركين في البحث عن دانييل خليفة هذا الصباح... ركزوا جهودهم في منطقة تشيسويك وما حولها». وأضافت: «تأتي هذه الجهود بعد عملية استخباراتية وبعض مرات الرؤية المؤكدة في تلك المنطقة خلال الليل، بما في ذلك بلاغات هاتفية من الجمهور».


كان خليفة محتجزاً في السجن في انتظار محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب وقانون الأسرار الرسمية.


وطالب نواب المعارضة بإجابات حول كيفية تمكنه من الفرار، ولماذا لم يتم احتجازه في سجن محاط بأقصى درجات الحراسة. كما تدور أسئلة حول العاملين والإجراءات الأمنية في السجن.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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