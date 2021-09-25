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السبت، 25-09-2021 07:45 م

بوتين يقترح إعادة انتخاب فولودين لرئاسة مجلس الدوما

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الوكيل الإخباري - اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين احتفاظ رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين المنتمي لحزب "روسيا الموحدة" بمنصبه، تاركا البتّ النهائي في ذلك لقادة الأحزاب الفائزة في انتخابات الدوما.

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وأشار بوتين خلال اجتماع عقده اليوم السبت مع الأحزاب التي دخلت الدورة الثامنة الجديدة من الدوما وفقا لنتائج الانتخابات التي جرت مؤخرا في البلاد، إلى أن فولودين يستحق الاحتفاظ بمنصبه.


وأشاد بوتين بأداء فولودين خلال رئاسته الدوما في دورته التشريعية السابعة، مشددا على أن المجلس أثبت في فترة الجائحة قدرته على تركيز جهوده على الاتجاهات الرئيسية لتنمية البلاد.


كما أعرب بوتين عن تأييده لاقتراح زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي احتفاظ النائب عن حزبه ليونيد سلوتسكي بمنصب رئيس لجنة العلاقات الدولية في الدوما.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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