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الأربعاء، 13-03-2024 09:03 ص

بوتين يكشف سبب حنق ماكرون من روسيا

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي دميتري كيسيليوف، إن روسيا لم تحشر نفسها في إفريقيا ولم تضغط على فرنسا للخروج من هناك والقادة الأفارقة أنفسهم يفضلون العمل مع روسيا.

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وأضاف بوتين، متحدثا عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "نعم، أعتقد أن هناك نوعا من الحنق من جانبه. لكن عندما كانت لدينا اتصالات مباشرة معه، تحدثنا بصراحة تامة حول هذا الموضوع. لم نتدخل في إفريقيا ولم نحاول إخراج فرنسا من هناك. كل ما في الأمر هو أن الزعماء الأفارقة في بعض البلدان رغبوا بالعمل مع المؤسسات الاقتصادية الروسية، ولم يرغبوا في العمل مع الفرنسيين بأي شكل من الأشكال. ولم تكن حتى مبادرتنا، بل كانت مبادرة من جانب أصدقائنا الأفارقة. نحن حتى لم نلمس المستعمرين الفرنسيين السابقين في هذه البلدان. بعض الدول الإفريقية لم تعد ترغب بالتعامل مع فرنسا ولا علاقة لنا بالأمر. رد الفعل الحاد هذا من جانب الرئيس الفرنسي، مرتبط أيضا بما يحدث في بعض الدول الإفريقية".

وشدد الرئيس فلاديمير بوتين، على أن روسيا لم ولن تحرض الدول الإفريقية ضد فرنسا، والجانب الروسي لا يضع لنفسه مثل هذه المهام.


وقال بوتين إن العديد من البلدان التي كانت فرنسا تحتلها سابقا، لم تعد ترغب حقا بالتعامل مع باريس، ولكن هناك بعض الدول الإفريقية التي تنظر بهدوء نحو التواجد الفرنسي فيها.

 

RT

 




 

 


 

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