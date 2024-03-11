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الإثنين، 11-03-2024 04:02 م

وزير خارجية فرنسا يحرض الأوروبيين على التحدث بلغة أخرى تجاه روسيا

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، في مقابلة مع La Tribune du Dimanche، إنه يتعين على الدول الأوروبية إجراء حوار مع روسيا بالاعتماد على لغة توازن القوى.

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وأضاف: "علينا أن نتحدث نفس لغة روسيا، لغة توازن القوى".

وشدد الوزير على أنه لم يكن هناك أي غموض على الإطلاق من جانب باريس في العلاقة تجاه موسكو. ونوه بأن فرنسا تحاول تحقيق "زيادة في الدعم لأوكرانيا، لأن ذلك سيعطي روسيا إشارة مفادها أن أوروبا تظل موحدة بشأن مسألة مساعدة كييف".


وفي معرض حديثه عن إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا، قال الوزير الفرنسي إن السؤال يكمن في هل سيكون من الممكن إجبار روسيا على وقف الأعمال القتالية بأي شيء آخر غير "تقديم أقصى قدر من الدعم لأوكرانيا".

 

RT

 




 

 


 

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