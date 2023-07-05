بوتين يناقش مع باشينيان الوضع حول قره باغ

الوكيل الإخباري- أعلن المكتب الصحفي للكرملين، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثات بالهاتف مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.



وأضاف البيان: "خلال الاتصال الهاتفي ناقش الرئيس بوتين مع رئيس حكومة أرمينيا، الوضع حول قره باغ، بما في ذلك قضايا ضمان روابط النقل دون عوائق على طول ممر لاتشين".

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وتمت الإشارة كذلك إلى أنه تم خلال المحادثة التأكيد على "الأهمية المبدئية للتنفيذ المطرد لمجموعة كاملة من الاتفاقات بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان في 2020-2022".



كما أكد الرئيس بوتين خلال الحديث "استعداد الجانب الروسي لمواصلة تقديم المساعدة العملية في تطوير معاهدة السلام الأرمنية- الاذربيجانية".



وفي الختام اتفق الطرفان على استمرار الاتصالات على مختلف المستويات.

روسيا اليوم