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الأحد، 17-03-2024 01:06 م

بولسونارو: لا أخشى أي محاكمة

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو إنه "لا يخشى أي محاكمة"، بعد كشف وثائق صادرة عن المحكمة العليا تتهمه بإجراءات أقدم عليها للبقاء في السلطة بعد خسارة انتخابات 2022.

وتجنب بولسونارو التعليق على محتوى أي من التحقيقات العديدة التي تستهدفه، لكنه زعم أنه كان ضحية "الاضطهاد" للتسبب في مشاكل لليسار السياسي في البلاد.

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وفي تعليقه على إحدى الحملات الانتخابية في سباق رئاسة بلدية ريو دي جانيرو قال بولسونارو: "كان من الممكن أن أكون في بلد آخر، لكنني قررت العودة إلى هنا بأي ثمن. لست خائفا من أي محاكمة، طالما أن القضاة نزهاء".


وتضمنت وثائق المحكمة التي صدرت أمس السبت شهادة من قائدي الجيش والقوات الجوية السابقين في عهد بولسونارو للشرطة، اللذين قالا إنهما رفضا مطالب الرئيس السابق وسيعتقلانه إذا حاول البقاء في السلطة.

 

RT

 




 

 


 

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