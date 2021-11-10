بولندا تعلن عن احتجاز مواطني 3 بلدان بتهمة المساعدة في الهجرة غير الشرعية

الوكيل الإخباري-أفاد حرس الحدود البولندي باحتجاز 3 مواطنين من بلدان مختلقة بتهمة التواطؤ في الهجرة غير الشرعية من بيلاروس إلى بولندا.
وجاء في بيان صدر عن الهيئة، اليوم الأربعاء: "بتهمة التواطؤ في الهجرة غير الشرعية تم احتجاز 3 أشخاص وبينهم مواطن روسي ومواطن سويدي ومواطن ليتواني".
وسجلت بولندا خلال الساعات الـ24 الأخيرة نحو 600 محاولة للعبور غير الشرعي للحدود البولندية من جانب بيلاروس.
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