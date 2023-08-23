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الأربعاء، 23-08-2023 08:38 م

بولندا.. 3 وفيات و71 إصابة ببكتيريا الفيلقية

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الوكيل الاخباري- أفاد المستشفى الجامعي في مدينة رزيسزو جنوب شرق بولندا، اليوم الأربعاء، بوفاة 3 أشخاص جراء إصابتهم ببكتيريا الفيلقية، إلى جانب إصابة 71 آخرين نقلوا إلى المستشفى.

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وأشار المتحدث باسم المشفى أندريه سروكا، إلى وفاة 3 مسنين جراء إصابتهم بالبكتيريا الفيلقية، وأوضحت السلطات أن الإصابة بهذه البكتيريا تسبب مشاكل خطيرة في الجهاز التنفسي، فيما لم يعرف مصدر إصابتهم بهذه البكتيريا.

ومن جانبها، أعلنت بلدية مدينة رزيسزو تشكيل لجنة متخصصة للتعامل مع هذا الطارئ الصحي، لافتة إلى أنها ستجري نهاية الأسبوع عملية تطهير إضافية لشبكة إمدادات المياه في المدينة، فيما ستعلن السلطات يوم الاثنين المقبل عن نتائج الفحوصات التي سيتم إجراؤها على عينات مياه أخذت من مختلف الينابيع التي تزود المدينة بالمياه.


 




 

 


 

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