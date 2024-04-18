الخميس 18-04-2024
الوكيل الاخباري
 

البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن 1.5% نهاية آذار الماضي

حملة نظافة شاملة في بلدية الجيزة

الدولار يلتقط الأنفاس وسط تركيز المستثمرين على توقعات الفائدة في أمريكا

استقرار أسعار أغلب أصناف الخضار بالسوق المركزي

النفط يرتفع بعد إعادة فرض عقوبات أمريكية على نفط فنزويلا

للأردنيين .. مدعوون للتعيين في عدة تخصصات

فيديو - طبيب أردني يصف لحظة دخوله قطاع غزة

دفعة كبيرة مدعوة للمقابلة الشخصية بالصحة - أسماء

إعلام غزة: 520 شهيدا وتدمير 13 ألف وحدة سكنية باقتحام مخيم النصيرات

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الخميس، 18-04-2024 08:03 ص

"بوليتيكو": كبار ضباط الجيش الأوكراني يعتقدون أن الجبهة قد تنهار هذا الصيف

66209b4a4236046929219e82


الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة بوليتيكو، بأن كبار ضباط القوات الأوكرانية يعتقدون أن الجبهة قد تنهار هذا الصيف وسط نقص حاد في الذخيرة، فضلا عن تدهور الروح المعنوية لدى العسكريين الأوكرانيين.

اضافة اعلان


وكتبت الصحيفة: "لقد رسم العديد من كبار الضباط الأوكرانيين، توقعات قاتمة تفيد بأن خط المواجهة قد ينهار هذا الصيف. كما أعربوا عن مخاوفهم من تقويض الروح المعنوية بين القوات الأوكرانية بسبب النقص الشديد في الذخيرة".

ووفقا للصحيفة، إذا لم يتغير الوضع في ساحة المعركة في المستقبل القريب، فإن أوكرانيا بشكلها الحالي ستبقى شيئا من الماضي.


وترى الصحيفة، أن الغرب يفرط في ثقته في العقوبات، معتقدا أنها ستجبر روسيا على الخضوع لطلباته، والغرب بذلك يقدم أمانيه كواقع لم يتحقق بزعمه بأن الروس يعارضون الرئيس فلاديمير بوتين.


وتؤكد بوليتيكو أنه "بدلا من ذلك، ظل الاقتصاد الروسي صامدا وعزز الرئيس بوتين سلطته في البلاد".


في وقت سابق، أبرزت "نيويورك تايمز" ثلاث نقاط ضعف رئيسية يعانيها الجيش الأوكراني، وهي نقض الذخيرة ونقص عدد العسكريين وضعف الدفاع الجوي.


ونقلت عن كريستوفر كافولي قائد القوات الأمريكية في أوروبا أن وضع قوات كييف تدهور بشكل كبير على الجبهة الشرقية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image6620ad6d447b5

الاتحاد الأوروبي ينوي توسيع العقوبات على إيران

6620937242360466d5414928

كشف تفاصيل المراسلات بين طهران وواشنطن قبل وبعد الهجوم على إسرائيل

زلزال

زلزال قوي يضرب غرب اليابان ويسبب إصابات

main_image662018cfa91ea

بايدن: ينبغي الموافقة على مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

image

البرهان يقيل وزير خارجية السودان

main_image661fe0ca8fe9f

إيران تستعرض قوتها العسكرية

أخبار متعلقة
661dc6854236041cc12b7d05

أنطونوف: الولايات المتحدة حولت أوكرانيا إلى ساحة اختبار لتنفيذ البرامج العسكرية البيولوجية

661cb7304c59b73363246902

ميدفيدتشوك: رؤساء أوكرانيا الستة باعوا سيادتها وفق نفس السيناريو

661399df4c59b7074c11fa50

نائب روسي: الهجوم على محطة زابوروجيه النووية "جريمة القرن"

66124b5f4c59b75c5856a003

الرئيس بوتين يمنح فالينتينا ماتفينكو لقب "بطلة العمل"

65f8263c4c59b750a940d03d

مجلة أمريكية: مقاتلات "إف – 16" لن تغير موازين القوى في ميدان القتال

65f9266242360426ef6f2d52

"غلوبال تايمز": تهنئة شي لبوتين تؤكد ثقة الصين بروسيا ونهجها