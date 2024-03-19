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الثلاثاء، 19-03-2024 09:54 ص

"غلوبال تايمز": تهنئة شي لبوتين تؤكد ثقة الصين بروسيا ونهجها

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الوكيل الإخباري - كتبت "غلوبال تايمز" أن تهنئة الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية، تؤكد ثقة الصين باستقرار روسيا واستمرار تطورها بما يخدم مصالح البلدين.

وأشارت الصحيفة الحكومية الصينية إلى أن "الخبراء يؤكدون أن بكين ستواصل تنسيق المواقف مع موسكو في الشؤون الدولية ذات الاهتمام المتبادل، بالتزامن مع التمسك بالموقف الموضوعي وبذل جهود الوساطة لتسوية الأزمة الأوكرانية.

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وأضافت أن "الصداقة بين زعيمي البلدين تعد ضمانا لاستقرار العلاقات الروسية الصينية".


وذكّرت بأن البلدين سيحتفلان قريبا بالذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.


وأضافت: "من المتوقع أن ترفع روسيا والصين علاقاتهما إلى مستوى أعلى وتواصلا تنسيق مواقفهما على الساحة الدولية".


وجرت الانتخابات الرئاسية الروسية في 15 و16 و17 مارس الجاري.


وحصل الرئيس بوتين على 87.28% من الأصوات، يليه مرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.31%، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف بنسبة 3.85%، ومرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي ليونيد سلوتسكي بنسبة 3.20%.

 

RT

 




 

 


 

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