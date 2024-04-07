الأحد 07-04-2024
الوكيل الاخباري
 

شهداء ومصابون في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة

مفتي القدس: صلاة عيد الفطر الساعة 5:50 دقيقة صباحا

هيئة البث الإسرائيلية: انتهاء المناورات البرية بغزة وخروج الفرقة 98 من خان يونس

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن اليوم؟

60 مليون دولار تجارة الأردن وقطر خلال الربع الأول من العام

النيابة العامة: الإفراج عن 8 آلاف و454 نزيلا بالعفو العام

تمديد ساعات عمل حافلات التردد السريع وباص عمان في الأيام الأخيرة من رمضان

إصابة إسرائيليين في إطلاق نار استهدف حافلة شرق قلقيلية

قرار هام من نيوزيلندا حول تأشيرات العمل للمهاجرين إليها

سي إن إن: بايدن هدد نتنياهو بعواقب وخيمة إذا لم تغير إسرائيل طريقة حربها بغزة

الأحد، 07-04-2024 12:09 م

الرئيس بوتين يمنح فالينتينا ماتفينكو لقب "بطلة العمل"

66124b5f4c59b75c5856a003


الوكيل الإخباري - منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لقب "بطلة العمل" لرئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفينكو.

اضافة اعلان


وجاء في المرسوم الرئاسي الذي وقعه رئيس الدولة: "لقاء خدمات العمل المتميزة التي قدمتها للدولة والشعب": منح الرئيس فلاديمير بوتين، فالنتينا ماتفيينكو لقب بطلة العمل".

ولدت فالنتينا ماتفيينكو في يوم 7 أبريل 1949 في مدينة شيبيتوفكو بمقاطعة خميلنيتسكي في جمهورية أوكرانيا السوفيتية.  


شغلت مناصب دبلوماسية وحكومية مختلفة وعملت في منصب حاكم مدينة بطرسبورغ في الفترة من 5 أكتوبر 2003 إلى 22 أغسطس 2011.


تشغل ماتفيينكو البالغة من العمر 75 عاما، أرفع منصب لامرأة في روسيا الاتحادية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
603147

فايننشيال تايمز: أعضاء "أوكوس" يبحثون توسيع الاتفاقية الأمنية لردع الصين

6612556e4236041c8008bbdb

لافروف يزور بكين يومي 8 و9 أبريل

2024_1_17_21_0_46_298

هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن حادث جنوب غربي عدن في اليمن

3582266-1739579642

قرار هام من نيوزيلندا حول تأشيرات العمل للمهاجرين إليها

660ea51142360431374a6adc

الصين تطور طائرة حرب إلكترونية لسلاح البحرية

6611dd5b4c59b76ed32af9ae

نائب وزير الدفاع البريطاني يؤكد عدم جاهزية بلاده لمواجهة تداعيات أي حرب مقبلة

أخبار متعلقة
65f2a8de4c59b77db6116042

ضابط استخبارات أمريكي: الغرب يفكر في كيفية التخلص من أوكرانيا

65f142a242360434d14acc98

بوتين: الغرب أصيب بالعجز أمام وحدة الشعب الروسي

65eea49c4c59b7330a7a5cf9

فولودين: لو فضح أسانج أسرار روسيا أو الصين لكان "بطلا من أجل الحقيقة والحرية"

65ee80de423604449c7a595e

تقرير: روسيا تتراجع إلى المركز الثالث في صادرات الأسلحة العالمية

65ee911842360467b4520f88

المرتزق البريطاني "الذي ألهمته تراس بالقتال في أوكرانيا" ينتحر بعد العودة إلى الوطن

65ec2bc2423604773a05fb33

ملياردير أمريكي يدعو بلاده إلى تطبيع العلاقات مع روسيا