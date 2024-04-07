الرئيس بوتين يمنح فالينتينا ماتفينكو لقب "بطلة العمل"

الوكيل الإخباري - منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لقب "بطلة العمل" لرئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفينكو.

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وجاء في المرسوم الرئاسي الذي وقعه رئيس الدولة: "لقاء خدمات العمل المتميزة التي قدمتها للدولة والشعب": منح الرئيس فلاديمير بوتين، فالنتينا ماتفيينكو لقب بطلة العمل".



ولدت فالنتينا ماتفيينكو في يوم 7 أبريل 1949 في مدينة شيبيتوفكو بمقاطعة خميلنيتسكي في جمهورية أوكرانيا السوفيتية.



شغلت مناصب دبلوماسية وحكومية مختلفة وعملت في منصب حاكم مدينة بطرسبورغ في الفترة من 5 أكتوبر 2003 إلى 22 أغسطس 2011.



تشغل ماتفيينكو البالغة من العمر 75 عاما، أرفع منصب لامرأة في روسيا الاتحادية.

RT