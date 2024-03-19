الوكيل الإخباري - قالت مجلة TNI الأمريكية إن مقاتلات "إف – 16" الأمريكية تعد طائرات حربية قديمة قد فات أوانها، وصلاحيتها على وشك الانتهاء.

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الحقيقة تكمن في أن تلك الطائرة، أولا، قديمة وعلى الرغم من ذلك سيتم إرسالها لتشارك في المعارك الجوية، الأمر الذي لا يبشر بالخير بالنسبة للأوكرانيين، وثانيا، في أن عددها محدود، لذا لن يكون لها تأثير كبير. وثالثا، تحتاج إلى تدريب الطيارين الأوكرانيين فترة طويلة، من أربع إلى خمس سنوات.



وعلاوة على ذلك فإن "إف – 16" القديمة لا يمكن مقارنتها تماما بالمقاتلات الروسية التي تنتمي إلى الجيل الأحدث. وخلص كاتب المقال إلى أن أوكرانيا تحولت إلى مكب لمعدات الناتو القديمة. وقام الفرنسيون بتزويد الجيش الأوكراني بمدرعات AMX-10RC، وهي عبارة عن تحف تعود إلى السبعينيات.

وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها غير صالحة للقتال. مع ذلك فإن تلك المدرعات ما زالت ترسل إلى أوكرانيا. وشأنها شأن دبابات "تشالنجر 2 " البريطانية وغيرها من المعدات.



تعتقد المجلة أن هناك قانونا واضحا لمساعدة الناتو في هذا الصراع. وهو جعل المساعدات العسكرية غير كافية دائما لتنفيذ المهمة المطروحة. والغرب ليس لديه ما يكفي من المعدات، ويعود سبب ذلك إلى الحالة المؤسفة للمجمع الصناعي الدفاعي. ويؤدي كل ذلك إلى نفس النتيجة المحزنة حيث لن يتمكن أي نظام أسلحة يقدمه حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا من قلب موازين الحرب.

RT