الجمعة 25-08-2023
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

ما الذي تغير في بيانات ترامب منذ آخر اعتقال؟

بيان جمهوري ناري بشأن الاعتقال الرابع لترامب

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

اخلاء محلات تجارية في إربد لهذا السبب!

تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية

توجيه من وزارة التربية بشأن طلبة المدارس الحكومية والخاصة

أول تصريح من بوتين بعد مقتل قائد فاغنر .. صدم العالم بأسره !

تطورات صفقة انتقال محمد صلاح للسعودية

تعميم من وزارة التربية على جميع المديريات

الجمعة، 25-08-2023 09:12 ص

بيان جمهوري ناري بشأن الاعتقال الرابع لترامب

64e7f38b42360464b048c510


الوكيل الإخباري- أصدرت رئيسة المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي، إليز ستيفانيك، بيانا بشأن الاعتقال الرابع للرئيس السابق دونالد ترامب، واصفة ذلك بـ"غير الدستوري وغير المسبوق".اضافة اعلان



وجاء في البيان: "يواصل جو بايدن تسليح الحكومة بشكل غير قانوني ضد الرئيس ترامب، أكبر خصم سياسي له في البيت الأبيض".

وأضافت: "تظهر استطلاعات الرأي تلو الأخرى أن دونالد ترامب يتفوق على منافسيه الجمهوريين بأكثر من 40 نقطة ويتفوق على جو بايدن في الولايات المتأرجحة. لطعنه بشكل مشروع في نتائج الانتخابات، وهو أمر كان يتمتع بالسلطة القانونية للقيام به، وترفض وسائل الإعلام الرئيسية الإبلاغ عن اعتراض الديمقراطيين على نتائج الانتخابات الرئاسية في الأعوام 2001 و2005 و2016، وهو كل رئيس جمهوري في هذا القرن".

وختم البيان: "سوف يحقق الجمهوريون في التواطؤ الفاسد بين جاك سميث وفاني ويليس، وهو الأمر الذي سُئلت عنه فاني ويليس ورفضت إنكاره. الطريقة الوحيدة لإنقاذ جمهوريتنا هي أن يحشد الجمهوريون خلف حملة الرئيس ترامب لهزيمة هذه الاتهامات الزائفة واستعادة البيت الأبيض في عام 2024".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64e835414236047bec3d9140

بعد نشر صورة جنائية لترامب.. نجله يستخدمها على طريقته- صورة

64e83ef44c59b76fbd281f53

ما الذي تغير في بيانات ترامب منذ آخر اعتقال؟

64e7d28f42360472983ec992

قديروف يعلق على وفاة بريغوجين

64e7d0fd4c59b7557e54de7b

تونس.. 3 وزارات تعلن خطة مشتركة لمكافحة الجرائم الإلكترونية

64e74bcb4c59b7084d5b7d6a

الولايات المتحدة تعدّل مدمراتها الشبحية!

64e7c76f42360470b60ff027

الداخلية اليمنية تعلن سيطرتها على معسكر جديد لـ"تنظيم القاعدة" في محافظة أبين

أخبار متعلقة
64e479174c59b728b641e24d

ترامب ساخرا من المدعي العام لمقاطعة جورجيا: "يمكنني الهرب إلى روسيا"

64e0ec384236041951144b44

ترامب يهاجم المدعية العامة بمقاطعة فولتون: "وجودها ليس مكسبا للولايات المتحدة"

64d51a944236046ed57b2f36

ترامب: بايدن فقد عقله ويقود الولايات المتحدة إلى الجحيم

64cfc6f64236045e8847aaa6

ترامب يصعّد ويطالب بإجراءات ضد قاضية المحكمة الفيدرالية في ملف اقتحام الكابيتول

٣٣

مادورو يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في 2018

64cac29e4236044af80261e2

ترامب يعلن أنه مهدد بالسجن 561 عاما