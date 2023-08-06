ترامب يصعّد ويطالب بإجراءات ضد قاضية المحكمة الفيدرالية في ملف اقتحام الكابيتول

الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه سيطالب مع فريق دفاعه بإقالة قاضية المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن، تانيا تشاتكان.



وأشار ترامب إلى أن هذه الإجراءات ستشمل المطالبة بتغيير مكان المحاكمة في قضية أعمال الشغب التي وقعت بمبنى الكابيتول في العاصمة، في يناير 2021.



وكتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي Truth Social: "لا توجد هناك أي فرصة في حصولي على محاكمة عادلة مع هذه القاضية التي تم تعيينها في قضية حرية التعبير والانتخابات النزيهة".

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وأضاف: "سنطالب على الفور بعزل هذه القاضية، فضلا عن تغيير مكان المحاكمة خارج مقاطعة كولومبيا".



وتجدر الإشارة إلى أن هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى وجهت مساء الثلاثاء الماضي تهما لترامب قد تؤدي إلى زجه في السجن لفترة طويلة جدا، في حال إدانته.

روسيا اليوم