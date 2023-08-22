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الثلاثاء، 22-08-2023 06:22 م

ترامب ساخرا من المدعي العام لمقاطعة جورجيا: "يمكنني الهرب إلى روسيا"

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الوكيل الاخباري- سخر المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب من المدعي العام لمقاطعة جورجيا فاني ويليس، تعليقا على قراره بكفالة 200 ألف دولار على خلفية اتهامات بالتدخل في انتخابات 2020.

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جاء ذلك على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي Truth Social، حيث أشار ترامب إلى أن المدعي العام لربما كان يخشى هروبه إلى روسيا، وكتب: "اعتقد ويليس أنني أستطيع الهرب بعيدا: يمكنني الهرب بعيدا بعيدا، ربما إلى روسيا.. روسيا، روسيا. سأعيش في غرفة ذات قبة ذهبية مع فلاديمير، ولن يعرف أحد طريقي بعد ذلك".

وكانت ولاية جورجيا قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق.

 




 

 


 

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