الأربعاء 24-01-2024
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الأربعاء، 24-01-2024 02:45 م

بيسكوف: نصّر على معلوماتنا بوجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو تصرّ على صحة معلوماتها التي تؤكد وجود مرتزقة فرنسيين يقاتلون إلى جانب قوات كييف في أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف: "نصر على صحة معلوماتنا التي تؤكد وجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا. ونلفت الانتباه إلى تصريحات الجانب الفرنسي بأنهم لا يستطيعون فعل أي شيء مع من يريدون المشاركة في هذه المذبحة بأوكرانيا. نحن نأسف لذلك".

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وأشار بيسكوف إلى أن على فرنسا أن تعامل الفرنسيين بعناية أكبر وأن "توصي بشدة بعدم مشاركتهم في الأعمال الإجرامية التي يرتكبها نظام كييف".

 

RT

 




 

 


 

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