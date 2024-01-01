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الإثنين، 01-01-2024 09:28 ص

في كييف.. إقرار بخسارة الحرب على عدة مستويات

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الوكيل الإخباري - أكد مدير المعهد الأوكراني لتحليل السياسات وإدارتها رسلان بورتنيك، أن أوكرانيا خسرت بالفعل الحرب الإعلامية أمام روسيا، مشيرا إلى أن الخسارة تمتد في المجالين الداخلي والخارجي.

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واستند بورتنيك في حديثه خلال مقابلة على قناة "نوفيني لايف" في "يوتيوب"، على البيانات المستمدة من المسوحات الاجتماعية التي تظهر هذا الأمر.

وقال: "عندي إيمان بمستقبل أوكرانيا، وإيمان بالنصر، <...> نحن نخسر داخل أوكرانيا وخارجها - كل المسوحات تظهر ذلك".


ووفقا له، تظهر استطلاعات الرأي تراجعا كبيرا في ثقة الجمهور في الدعاية التلفزيونية. لافتا إلى أن الأوكرانيين يثقون بالمعلومات الواردة من قنوات "تلغرام" أكثر من ثقتهم بالدعاية الأوكرانية.


وأضاف أنه في تطبيق التراسل هذا فإن وسائل الإعلام الروسية هي المهيمنة فيه، بحسب اعتقاد الخبير.


كما عبر عن خشيته قائلا: "لقد خسرنا بالفعل حرب الإعلام هذه، ونخسر في تقديم الروايات بالفعل".


يشار إلى أن بورتنيك أكد في وقت سابق على الفشل الكامل للسياسة الإعلامية للسلطات الأوكرانية.


ووفقا له، فإن فشل الدعاية في كييف بدأ بالفعل في إحداث مشاكل في شكل انخفاض تدفق المتطوعين إلى القوات المسلحة الأوكرانية. ويعتقد أن أوكرانيا دفعت نفسها إلى فخ الإعلام.


وأشار أيضا أنه لا المواطنون الأوكرانيون ولا الحلفاء الغربيون يصدقون تصريحات كييف المتفائلة.

 

RT

 




 

 


 

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