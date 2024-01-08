كييف: لا أحد يطالبنا بالتفاوض مع روسيا على تجميد النزاع

الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في حديث لصحيفة "بايس" الإسبانية إن الحلفاء لا يطالبون كييف بالتفاوض مع روسيا حول تجميد النزاع.

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وأضاف في مقابلة مع صحيفة بايس الإسبانية ردا على سؤال عما إذا كان الحلفاء قد اقترحوا تجميد الحرب مع روسيا: "لا يطلب أحد منا ذلك".



وشدد كوليبا على أن أوكرانيا يجب أن تكون موحدة وليست مقسمة، وزعم أن "السلطات الروسية لا تريد تجميد أو وقف النزاع، وترفض السلام".



ويتحدث الكثير من الخبراء والتقارير الغربية مؤخرا عن تملل الغرب من النزاع في أوكرانيا ودفع كييف إلى التفاوض مع روسيا.



وقال داغ بيندو مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان إن الولايات المتحدة فقدت بالكامل الأمل بانتصار أوكرانيا، وبدأت تدفع كييف نحو التفاوض مع موسكو.



وتؤكد روسيا باستمرار استعدادها للسلام حسب شروطها، تحت طائلة مواصلة العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تطهيرها من النازية، ونزع سلاحها، وإعلانها الحياد.

RT