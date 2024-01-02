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الثلاثاء، 02-01-2024 10:55 ص

انفجارات جديدة تهز كييف ومدنا أوكرانية أخرى

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الوكيل الإخباري - أفاد مسؤولون أوكرانيون ووسائل إعلام بوقوع سلسلة من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى صباح اليوم الثلاثاء، وسط إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد.

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وأكدت الإدارة العسكرية لكييف سقوط حطام في العديد من مناطق العاصمة، فيما قال عمدة المدينة فيتالي كليتشكو إن الانفجارات تسببت في انقطاع الكهرباء والمياه عن بعض المرافق والمباني السكنية في مناطق كثيرة من المدينة.


وأشار إلى اندلاع حرائق بعدة أماكن في منطقة بودول، ونشوب نيران في مستودع بمنطقة أوبولون، دون ذكر التفاصيل.

وفي خاركوف، أكد عمدة المدينة إيغور تيريخوف عبر "تلغراف" وقوع انفجارات واندلاع حرائق في المدينة.


وأفادت تقارير بسماع دوي انفجارات في مقاطعات فينيتسا وجيتومير ولفوف، كما وقعت انفجارات في مدينة كيروفوغراد، حسب صحيفة "سوسبيني" الأوكرانية.


ويوجه الجيش الروسي منذ الـ10 أكتوبر من العام الماضي ضربات صاروخية دقيقة لمواقع الطاقة والصناعات الحربية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات والبنية التحتية لقوات كييف في جميع أنحاء أوكرانيا.

 

RT

 




 

 


 

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