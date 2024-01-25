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الخميس، 25-01-2024 11:09 ص

بيسكوف يصف حادث تدمير طائرة "Il-76" بالعمل الوحشي

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الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن نظام كييف ارتكب عملا وحشيا تماما بإسقاط الطائرة الروسية التي كانت تقل عسكريين أسرى من القوات الأوكرانية، الذين تم نقلهم للتبادل.

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وأضاف ممثل الكرملين: "تبادل الأسرى هو عملية تتم في صمت تام. وقيام نظام كييف بقتل أسرى أوكرانيين كان ينبغي أن يصلوا إلى بيوتهم بعد يوم واحد فقط، هو عمل وحشي للغاية".

وشدد بيسكوف، على أنه لا يمكن بتاتا تفهم قرار نظام كييف بإسقاط الطائرة الروسية التي كانت تقل أسرى أوكرانيين.


وقال: هذا أحد التصرفات التي لا يمكن إدراكها أو فهمها بتاتا".


وأكد المتحدث الرئاسي على ضرورة، إجراء تحقيق دولي لجرائم نظام كييف.

 

RT

 




 

 


 

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