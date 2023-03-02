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الخميس، 02-03-2023 03:55 م

بينس يرفض اقتراح هايلي لإجراء اختبارات كفاءة عقلية للسياسيين

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس -(أرشيفية)


الوكيل الإخباري - قال نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس إنه لا يتفق مع الدعوات الأخيرة التي وجهتها المرشحة الجمهورية للرئاسة نيكي هايلي للسياسيين لإجراء اختبارات الكفاءة العقلية.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، قال بينس (63 عاما) إنه "واثق من أن المواطنين الأمريكيين سيختارون أفضل مرشح بناء على ما سيطرحونه على الطاولة"، معتبرا أن "التاريخ الطويل لهذا البلد يثبت مرارا وتكرارا، الحكمة والفطرة السليمة وحكم الشعب الأمريكي".

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وعندما سئل عما إذا كان الرئيس جو بايدن يتمتع بصحة جيدة عقليا وبدنيا للعمل كرئيس، أشار بينس إلى أن مشاكله مع بايدن هي سياسات إدارته الفاشلة مثل موجه الهجرة على الحدود والتضخم.

 

وأضاف: "أعتقد أن هذه الإدارة أضعفت مكانة أمريكا في العالم، وتفكيك ما أنجزناه على الحدود الجنوبية خلق أسوأ أزمة في التاريخ. دفع الإنفاق الجامح أسوأ تضخم منذ 40 عاما، وأعتقد أن إدارة بايدن قد خذلت الشعب الأمريكي.. لهذا السبب تستدعي هذه اللحظة قيادة جديدة".


ودعت هايلي إلى إجراء "اختبارات كفاءة عقلية" بشكل إلزامي للسياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، وهي خطوة تستهدف كلا من بايدن ودونالد ترامب، اللذين يبلغان من العمر 80 و76 عاما.

 

RT

 




 

 


 

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