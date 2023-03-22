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الأربعاء، 22-03-2023 07:36 ص

تأكيد وفاة 5 أشخاص بسبب مرض ماربورغ في دولة إفريقية

ظ


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصحة التنزانية يوم الثلاثاء أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وثلاثة آخرين يتلقون العلاج من مرض ماربورغ الشبيه بالإيبولا.

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وأوضحت وزيرة الصحة أومي مواليمو أن الحالات تم تحديدها في منطقة كاغيرا الغربية وأن الحكومة تمكنت من السيطرة على انتشار المرض إلى مناطق أخرى.


 وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن فيروس ماربورغ، مثل فيروس إيبولا، ينشأ في الخفافيش وينتشر بين البشر عن طريق الاتصال الوثيق بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين أو الأسطح، مثل ملاءات الأسرة الملوثة، وبدون علاج، يمكن أن يكون ماربورغ قاتلا لما يصل إلى 88٪ من المصابين.


وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم تسجيل حالات تفشي وحالات إصابة فردية بمرض ماربورغ في الماضي في أنغولا والكونغو وكينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا وغانا، جيث وضعت السلطات الصحية في كل من كينيا وأوغندا في حالة تأهب قصوى بسبب الحالات الأخيرة في تنزانيا.


وأشاد ممثل منظمة الصحة العالمية زابولون يوتي، الذي تحدث خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة التنزانية، بالحكومة لما وصفه باستجابتها السريعة وشفافيتها.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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